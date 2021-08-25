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«Супербабуся» випуск 23 від 25.08.2021: Чим здивує б’юті-бабуся Наталія?

25.08.2021

25 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 23 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме б’юті-бабуся Наталія. Жінка вважає себе повністю реалізованою. Вона піклується про свою сім’ю і впевнена, що знає краще, як потрібно вчинити в будь-якій ситуації. Та чи не ховається за любов’ю бабусі бажання контролювати кожен крок рідних? І невже Наталя змушує свою онучку голодувати?

супербабушка

Учасниці вирушать у гості до б’юті-бабусі Наталії. Героїня ― відома в Україні майстриня перукарського мистецтва. Уся її сім’я також працює у сфері краси. Діти подарували бабусі трьох онуків. Здоровий спосіб життя дуже важливий для сім’ї, вони правильно харчуються і займаються спортом. Та чи все так ідеально в їхньому домі? Це готові перевірити суперниці Наталії.

Більше ан тему: «Супербабуся» випуск 22 від 24.08.2021: Невже бабуся-хіпстерка Олена цурається своїх онуків?

У 23 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Як учасниці оцінять спортивне тренування, яке для них підготувала б’юті-бабуся?
  • Невже вона змушує свою онучку голодувати разом із нею?
  • Як конкурентки оцінили професійну реалізацію Наталії?
  • Невже б’юті-бабуся не вірить у доказову медицину і коронавірус?
  • Навіщо Наталя тримає на кухні отруту?
  • Невже в неї та її дочки абсолютно різні підходи до виховання?
  • Чому Наталя виправдовує агресивну поведінку колишнього зятя щодо своєї дочки?
  • Чому б’юті-бабуся, незважаючи на те, що її дочка в парі, намагається влаштувати її особисте життя?

Video: «Супербабуся» випуск 23 від 25.08.2021: Чим здивує б’юті-бабуся Наталія?

Супербабуся випуск 23: Наталя піклується про свою сім'ю і впевнена, що знає краще, як потрібно вчинити в будь-якій ситуації. Але чи не ховається за любов'ю бажання контролювати кожен крок рідних?

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