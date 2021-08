25 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 23 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні гостей прийматиме б’юті-бабуся Наталія. Жінка вважає себе повністю реалізованою. Вона піклується про свою сім’ю і впевнена, що знає краще, як потрібно вчинити в будь-якій ситуації. Та чи не ховається за любов’ю бабусі бажання контролювати кожен крок рідних? І невже Наталя змушує свою онучку голодувати?

Учасниці вирушать у гості до б’юті-бабусі Наталії. Героїня ― відома в Україні майстриня перукарського мистецтва. Уся її сім’я також працює у сфері краси. Діти подарували бабусі трьох онуків. Здоровий спосіб життя дуже важливий для сім’ї, вони правильно харчуються і займаються спортом. Та чи все так ідеально в їхньому домі? Це готові перевірити суперниці Наталії.

У 23 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

