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«Супербабушка» выпуск 23 от 25.08.2021: Чем удивит бьюти-бабушка Наталья?

25.08.2021

25 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 23 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня гостей будет принимать бьюти-бабушка Наталья. Женщина считает себя полностью реализованной. Она заботится о своей семье и уверена, что знает лучше, как нужно поступить в любой ситуации. Но не прячется ли за любовью желание контролировать каждый шаг родных? И зачем Наталья заставляет свою внучку голодать?

супербабушка

Участницы отправляются в гости к бьюти-бабушке Наталии. Героиня ― известный в Украине мастер парикмахерского искусства. Вся её семья также работает в сфере красоты. Дети подарили бабушке троих внуков. Здоровый образ жизни очень важен для семьи, они правильно питаются и занимаются спортом. Так ли все идеально в их доме? Готовы проверить соперницы Наталии. 

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В 23 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

  • Как участницы оценят спортивную тренировку, которую для них подготовила бьюти-бабушка?
  • Неужели она заставляет свою внучку голодать вместе с ней?
  • Как конкурентки оценили профессиональную реализацию Натальи?
  • Неужели бьюти-бабушка не верит в доказательную медицину и коронавирус?
  • Зачем Наталья держит на кухне яд?
  • Неужели у неё и ее дочери абсолютно разные подходы к воспитанию?
  • Почему героиня Наталия оправдывает агрессивное поведение бывшего зятя по отношению к своей дочери?
  • Почему бьюти-бабушка, несмотря на то, что ее дочь в паре, пытается устроить ее личную жизнь? 

Video: «Супербабушка» выпуск 23 от 25.08.2021: Чем удивит бьюти-бабушка Наталья?

Супербабушка выпуск 23: Наталья заботится о своей семье и уверена, что знает лучше, как нужно поступить в любой ситуации. Но не прячется ли за любовью желание контролировать каждый шаг родных?

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