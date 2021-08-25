25 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 23 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня гостей будет принимать бьюти-бабушка Наталья. Женщина считает себя полностью реализованной. Она заботится о своей семье и уверена, что знает лучше, как нужно поступить в любой ситуации. Но не прячется ли за любовью желание контролировать каждый шаг родных? И зачем Наталья заставляет свою внучку голодать?

Участницы отправляются в гости к бьюти-бабушке Наталии. Героиня ― известный в Украине мастер парикмахерского искусства. Вся её семья также работает в сфере красоты. Дети подарили бабушке троих внуков. Здоровый образ жизни очень важен для семьи, они правильно питаются и занимаются спортом. Так ли все идеально в их доме? Готовы проверить соперницы Наталии.

Больше по теме: «Супербабушка» выпуск 22 от 24.08.2021: Неужели бабушка-хипстер Елена сторонится своих внуков?

В 23 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Как участницы оценят спортивную тренировку, которую для них подготовила бьюти-бабушка?

Неужели она заставляет свою внучку голодать вместе с ней?

Как конкурентки оценили профессиональную реализацию Натальи?

Неужели бьюти-бабушка не верит в доказательную медицину и коронавирус?

Зачем Наталья держит на кухне яд?

Неужели у неё и ее дочери абсолютно разные подходы к воспитанию?

Почему героиня Наталия оправдывает агрессивное поведение бывшего зятя по отношению к своей дочери?

Почему бьюти-бабушка, несмотря на то, что ее дочь в паре, пытается устроить ее личную жизнь?

Video: «Супербабушка» выпуск 23 от 25.08.2021: Чем удивит бьюти-бабушка Наталья? Супербабушка выпуск 23: Наталья заботится о своей семье и уверена, что знает лучше, как нужно поступить в любой ситуации. Но не прячется ли за любовью желание контролировать каждый шаг родных?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.