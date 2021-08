23 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 21 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Нова четвірка учасниць розпочинає боротьбу за звання найкращої. І першою гостей прийматиме бабуся майбутньої зірки Ната. Вона впевнена, що її онучка в недалекому майбутньому отримає «Оскар». Та чи не втратила 11-річна Ліза дитинство через постійну роботу?

Сьогодні понеділок, і нова четвірка учасниць із Чернівців схрестить свої мечі в боротьбі за звання найкращої. Цього тижня будуть змагатися: бабуся майбутньої зірки Ната, б’юті-бабуся Наталія, бабуся-хіпстерка Олена і бабуся-дизайнерка Віра. Вони ходитимуть одна до одної в гості і оцінюватимуть своїх конкуренток у трьох категоріях: хазяйновитість, виховання онуків і самореалізація. В кінці свої оцінки виставить і ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання супербабусі.

Фінал буде справді непередбачуваний! Хто з учасниць вдасться до шантажу і вирішить заробити велику суму грошей?

І першою гостей прийматиме 53-річна Ната. Вона вважає себе повністю реалізованою та успішною жінкою. Її головна гордість ― 11-річна онучка Ліза. Уже зараз Ната допомагає онучці стати успішною: дівчинка займається моделінгом, танцями і знімається в кіно. Бабуся впевнена, що в майбутньому Ліза обов’язково вийде на червону доріжку і отримає «Оскар». Та що після ревізії скажуть конкурентки?

У 21 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

