23 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 21 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Новая четверка участниц начинает борьбу за звание лучшей. И первой гостей будет принимать бабушка будущей звезды Ната. Она уверена, что ее внучка в скором будущем получит «Оскар». Но не лишилась ли 11-летняя Лиза детства из-за постоянной работы?

Сегодня понедельник, а значит, новая четверка участниц из Черновцов скрестит свои мечи в борьбе за звание лучшей. На этой неделе будут состязаться: бабушка будущей звезды Ната, бьюти-бабушка Наталья, бабушка-хипстер Елена и бабушка-дизайнер Вера. Они будут ходить друг к другу в гости и оценивать своих конкуренток в трех категориях: хозяйственность, воспитание внуков и самореализация. В конце свои оценки выставит и ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Та участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание супербабушки.

Финал будет поистине непредсказуемый! Кто из участниц прибегнет к шантажу и решит заработать крупную сумму денег?

И первой гостей будет принимать 53-летняя Ната. Она считает себя полностью реализованной и успешной женщиной. Её главная гордость ― 11-летняя внучка Лиза. Уже сейчас Ната помогает внучке стать успешной: девочка занимается моделингом, танцами и снимается в кино. Бабушка уверена, что в будущем Лиза обязательно выйдет на красную дорожку и получит «Оскар». Но что после ревизии скажут конкурентки?

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В 21 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Как участницы отреагируют на условия, в которых проживает бабушка будущей звезды Ната?

Какой сюрприз Ната приготовит для соперниц, и кто из конкуренток будет вести себя, как настоящий ребенок?

Почему участницам показалось, что Лиза ведет себя немного наигранно?

Зачем 11-летней девочке консилер, патчи и маски для лица?

Почему при состоятельных родителях дочь Наты вместе с мужем собирала ягоды в Чехии?

Video: «Супербабушка» выпуск 21 от 23.08.2021: Чем удивит бабушка будущей звезды Ната? Супербабушка выпуск 13: Ната уверена, что ее внучка в скором будущем получит Оскар. Но не лишилась ли 11-летняя Лиза детства из-за постоянной работы?

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