19 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 20 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці дізнаються, хто отримає звання найкращої. Але спершу вони вирушать у гості до бабусі за викликом Ольги. Вона не так багато часу проводить з онуками, бо в неї практично кожна хвилина розписана. Ольга називає себе бабусею за викликом, адже допомагає дітям тільки тоді, коли вони її про це просять. Та чи не втратила вона зв’язок з онуками через свою зайнятість?

Героїні реаліті вирушають у гості до активної бабусі Ольги. Вона виховала двох дітей, які подарували їй трьох онуків. Ольга не може всидіти на місці! Вона займається танцями, плетінням, вишиванням, волонтерством та багато чим іще. Героїня називає себе бабусею за викликом, бо допомагає дітям лише тоді, коли її про це просять. Що про таку тактику скаже Дмитро Карпачов? А також хто стане супербабусею цього разу? Дивіться в ефірі.

Більше ан тему: «Супербабуся» випуск 19 від 18.08.2021: Авторитаризм і маніпуляція — чого навчає своїх онуків бабуся-кар’єристка Вікторія?

У 20 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

