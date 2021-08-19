19 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 20 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня участницы узнают, кто получит звание лучшей. Но прежде они отправятся в гости к бабушке по вызову Ольге. Она не так много времени проводит с внуками, потому что у нее практически каждая минута расписана. Ольга называет себя бабушкой по вызову, ведь помогает детям только тогда, когда они ее об этом просят. Но не потеряла ли она связь с детьми из-за своей занятости?

Героини реалити отправляются в гости к активной бабушке Ольге. Она воспитала двоих детей, которые подарили ей троих внуков. Ольга не может усидеть на месте! Она занимается танцами, вязанием, вышиванием, волонтерством и многим другим. Героиня называет себя бабушкой по вызову, потому что помогает детям лишь тогда, когда ее об этом просят. Что о такой тактике скажет Дмитрий Карпачев? А также кто станет супербабушкой в этот раз? Смотрите в эфире.

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В 20 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Что стало причиной переезда Ольги из Житомира в Киев после 60 лет? И смогла ли она адаптироваться к новым условиям?

Как участницы отнесутся к многочисленным увлечениям Ольги?

Почему после переезда в Киев бабушка по вызову утратила крепкую связь с внуками?

Какое впечатление на участниц произвел старший внук Ольги?

Почему героиня уверена, что внуки не должны с ней проводить много времени?

Неужели сын бабушки по вызову относится к маме потребительски?

Почему соперницам показалось, что Ольга не является авторитетом для своих детей?

Video: «Супербабушка» выпуск 20 от 19.08.2021: Чем удивит бабушка по вызову Ольга? Супербабушка выпуск 20: Ольга называет себя бабушкой по вызову, ведь помогает детям только тогда, когда они ее об этом просят. Но не потеряла ли она связь с детьми из-за своей занятости?

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