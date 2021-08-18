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«Супербабуся» випуск 19 від 18.08.2021: Чим здивує бабуся-кар’єристка Вікторія?

18.08.2021

18 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 19 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці вирушать у гості до бабусі-кар’єристки Вікторії. Вона завжди досягає мети і вважає своїх онуків головним проєктом у житті. Бабуся сама навчає дітей мистецтва маніпуляції і захоплюється «жахливим» характером своєї онучки. Та чи правильна така тактика?

супербабушка

Сьогодні учасниці реаліті вирушать у гості до амбітної бабусі Вікторії. Героїня звикла досягати поставлених цілей і створювати успішні проєкти, але головний проєкт для неї — троє улюблених онуків. Вона вважає, що ключовий секрет виховання — робити це професійно, тому вивчила різні методики. Чи працюють вони на практиці? Це готові перевірити суперниці Вікторії.

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У 19 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Невже Вікторія кинула сім’ю і переїхала з Чернігова до Києва?
  • Чому бабуся-кар’єристка називає своїх онуків проєктом?
  • Чи правда, що Вікторія — погана господиня?
  • Невже вона сама навчає онуків мистецтва маніпуляції?
  • Навіщо Вікторія свідомо підриває авторитет батьків?
  • Чому день в гостях у бабусі-кар’єристки закінчився скандалом?

Video: «Супербабуся» випуск 19 від 18.08.2021: Чим здивує бабуся-кар’єристка Вікторія?

Супербабуся випуск 19: Вікторія завжди досягає мети і вважає своїх онуків головним проєктом у житті. Бабуся сама нпавчає дітей мистецтву маніпуляції і захоплюється «жахливим» характером своєї внучки. Але чи правильна така тактика?

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