18 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 19 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці вирушать у гості до бабусі-кар’єристки Вікторії. Вона завжди досягає мети і вважає своїх онуків головним проєктом у житті. Бабуся сама навчає дітей мистецтва маніпуляції і захоплюється «жахливим» характером своєї онучки. Та чи правильна така тактика?

Сьогодні учасниці реаліті вирушать у гості до амбітної бабусі Вікторії. Героїня звикла досягати поставлених цілей і створювати успішні проєкти, але головний проєкт для неї — троє улюблених онуків. Вона вважає, що ключовий секрет виховання — робити це професійно, тому вивчила різні методики. Чи працюють вони на практиці? Це готові перевірити суперниці Вікторії.

