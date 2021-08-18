18 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 19 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня участницы отправятся в гости к бабушке-карьеристке Виктории. Она всегда добивается цели и считает своих внуков главным проектом в жизни. Бабушка сама учит детей искусству манипуляции и восхищается «ужасным» характером своей внучки. Но правильна ли такая тактика?

Сегодня участницы реалити отправляются в гости к амбициозной бабушке Виктории. Героиня привыкла достигать поставленных целей и создавать успешные проекты, но главный проект для нее — трое любимых внуков. Она считает, что ключевой секрет воспитания — делать это профессионально, поэтому изучила различные методики. Работают ли они на практике? Готовы проверить соперницы Виктории.

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В 19 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Неужели Виктория бросила семью и переехала из Чернигова в Киев?

Почему бабушка-карьеристка называет своих внуков проектом?

Правда ли, что Виктория — плохая хозяйка?

Неужели она сама учит внуков искусству манипуляции?

Зачем Виктория осознанно подрывает авторитет родителей?

Почему день в гостях у бабушки-карьеристки закончился скандалом?

Video: «Супербабушка» выпуск 19 от 18.08.2021: Чем удивит бабушка-карьеристка Виктория? Супербабушка выпуск 19: Виктория всегда добивается цели и считает своих внуков главным проектом в жизни. Бабушка сама учит детей искусству манипуляции и восхищается «ужасным» характером своей внучки. Но правильна ли такая тактика?

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