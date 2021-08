17 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 18 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці вирушать у гості до казкової бабусі Інни. Вона впевнена, що за допомогою казки можна допомогти розкрити дітей і подолати будь-які труднощі. Та чому тоді її молодша дочка змінила віру і поїхала жити за тисячі кілометрів від мами?

Сьогодні в гості запрошує казкотерапевткиня Інна. Разом із чоловіком вона виростила двох дочок, а також виховує чотирьох онуків. Незважаючи на те, що онуки не живуть із бабусею, вона прищеплює їм чесність, порядність, справедливість, уміння обстоювати свою думку і нагадує їм, що в житті завжди є місце казці. Чи погодяться з такою тактикою суперниці Інни?

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 17 від 12.08.2021: Невже сучасна бабуся Галина виганяє своїз дітей із дому

У 18 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.