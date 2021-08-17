Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супербабуся» випуск 18 від 17.08.2021: Чим здивує казкова бабуся Інна?

17.08.2021

17 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 18 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці вирушать у гості до казкової бабусі Інни. Вона впевнена, що за допомогою казки можна допомогти розкрити дітей і подолати будь-які труднощі. Та чому тоді її молодша дочка змінила віру і поїхала жити за тисячі кілометрів від мами?

супербабушка

Сьогодні в гості запрошує казкотерапевткиня Інна. Разом із чоловіком вона виростила двох дочок, а також виховує чотирьох онуків. Незважаючи на те, що онуки не живуть із бабусею, вона прищеплює їм чесність, порядність, справедливість, уміння обстоювати свою думку і нагадує їм, що в житті завжди є місце казці. Чи погодяться з такою тактикою суперниці Інни?

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 17 від 12.08.2021: Невже сучасна бабуся Галина виганяє своїз дітей із дому

У 18 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Чому учасниці дуже скептично поставилися до професійної діяльності казкової бабусі Інни?
  • Яке враження справили на суперниць онуки Інни?
  • Невже казкова бабуся не дає можливості своїм онукам висловлювати власні емоції і вільно міркувати?
  • Чому молодша дочка Інни вирішила змінити віру і стала мусульманкою?
  • Невже у молодшої дочки взаємини зі свекрухою кращі, ніж із рідною матір’ю?
  • Чи правда, що Інна — беземоційна мама?

Video: «Супербабуся» випуск 18 від 17.08.2021: Чим здивує казкова бабуся Інна?

Супербабуся випуск 18: Інна впевнена, що за допомогою казки можна допомогти розкрити дітей і подолати будь-які труднощі. Але чому тоді її молодша дочка змінила віру і поїхала жити за тисячі кілометрів від мами?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send