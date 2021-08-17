17 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 18 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня участницы отправятся в гости к сказочной бабушке Инне. Она уверена, что с помощью сказки можно помочь раскрыть детей и преодолеть любые трудности. Но почему тогда ее младшая дочь сменила веру и уехала жить за тысячи километров от мамы?

Сегодня в гости приглашает сказкотерапевт Инна. Вместе с супругом она вырастила двух дочерей, а также воспитывает четырех внуков. Несмотря на то, что внуки не живут с бабушкой, она прививает им честность, порядочность, справедливость, умение отстаивать свое мнение и напоминает им, что в жизни всегда есть место сказке. Согласятся ли с такой тактикой соперницы Инны?

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В 18 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Почему участницы очень скептически отнеслись к работе сказочной бабушки Инны?

Какое впечатление произвели на соперниц внуки Инны?

Неужели сказочная бабушка не дает возможности своим внукам выражать собственные эмоции и свободно рассуждать?

Почему младшая дочь Инны решила сменить веру и стала мусульманкой?

Неужели у младшей дочери отношения со свекровью лучше, чем с родной матерью?

Правда ли, что Инна — безэмоциональная мама?

Video: «Супербабушка» выпуск 18 от 17.08.2021: Чем удивит сказочная бабушка Инна? Супербабушка выпуск 18: Инна уверена, что с помощью сказки можно помочь раскрыть детей и преодолеть любые трудности. Но почему тогда ее младшая дочь сменила веру и уехала жить за тысячи километров от мамы?

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