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«Супербабушка» выпуск 18 от 17.08.2021: Чем удивит сказочная бабушка Инна?

17.08.2021

17 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 18 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня участницы отправятся в гости к сказочной бабушке Инне. Она уверена, что с помощью сказки можно помочь раскрыть детей и преодолеть любые трудности. Но почему тогда ее младшая дочь сменила веру и уехала жить за тысячи километров от мамы?

супербабушка

Сегодня в гости приглашает сказкотерапевт Инна. Вместе с супругом она вырастила двух дочерей, а также воспитывает четырех внуков. Несмотря на то, что внуки не живут с бабушкой, она прививает им честность, порядочность, справедливость, умение отстаивать свое мнение и напоминает им, что в жизни всегда есть место сказке. Согласятся ли с такой тактикой соперницы Инны?  

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В 18 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

  • Почему участницы очень скептически отнеслись к работе сказочной бабушки Инны?
  • Какое впечатление произвели на соперниц внуки Инны?
  • Неужели сказочная бабушка не дает возможности своим внукам выражать собственные эмоции и свободно рассуждать?
  • Почему младшая дочь Инны решила сменить веру и стала мусульманкой?
  • Неужели у младшей дочери отношения со свекровью лучше, чем с родной матерью?
  • Правда ли, что Инна — безэмоциональная мама?

Video: «Супербабушка» выпуск 18 от 17.08.2021: Чем удивит сказочная бабушка Инна?

Супербабушка выпуск 18: Инна уверена, что с помощью сказки можно помочь раскрыть детей и преодолеть любые трудности. Но почему тогда ее младшая дочь сменила веру и уехала жить за тысячи километров от мамы?

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