16 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 17 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Нова четвірка учасниць розпочинає боротьбу за звання найкращої. І першою в гості запрошує сучасна бабуся Галина. Вона впевнена, що, незважаючи на виховання дітей та онуків, завжди потрібно знаходити час для себе. Але як на таку позицію відреагують учасниці?

Сьогодні понеділок, а отже, настав час знайомитися з новою четвіркою учасниць. Цього тижня за звання найкращої змагатимуться: сучасна бабуся Галина, казкова бабуся Інна, бабуся-кар’єристка Вікторія і бабуся за викликом Ольга. Протягом тижня вони ходитимуть одна до одної в гості та оцінюватимуть своїх конкуренток у трьох категоріях: хазяйновитість, самореалізація і виховання онуків. Наприкінці, після розмови з учасницями, свою думку про кожну з них висловить ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Та, яка у фіналі набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання.

Першою в свій дім запросить сучасна бабуся Галина. Героїня багато часу приділяє 14-річному онуку і дев’ятимісячній онучці. Та при цьому вона не забуває про свої інтереси, роботу, подорожі та друзів. Учасниця зазначає, що головна її позиція у вихованні онуків — бабуся-друг. Чи правильна це тактика? Розповість Дмитро Карпачов.

Більше на тему: «Супербабуся»: Сучасна бабуся, казкова бабуся, бабуся-кар’єристка і бабуся за викликом — учасниці п’ятого тижня проєкту

У 17 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.