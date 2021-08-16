16 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 17 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Новая четверка участниц начинает борьбу за звание лучшей. И первой в гости приглашает современная бабушка Галина. Она уверена, что, несмотря на воспитание детей и внуков, всегда нужно находить время для себя. Но как на такую позицию отреагируют участницы?

Сегодня понедельник, а значит, пришло время знакомиться с новой четверкой участниц. На этой неделе за звание лучшей будут сражаться: современная бабушка Галина, сказочная бабушка Инна, бабушка-карьеристка Виктория и бабушка по вызову Ольга. На протяжении недели они будут ходить друг к другу в гости и оценивать своих конкуренток в трех категориях: хозяйственность, самореализация и воспитание внуков. В конце, после разговора с участницами, свое мнение о каждой выскажет ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Та, которая в финале наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание супербабушки.

Первой в свой дом пригласит современная бабушка Галина. Героиня много времени уделяет 14-летнему внуку и девятимесячной внучке. Но при этом она не забывает про свои интересы, работу, путешествия и друзей. Участница отмечает, что главная ее позиция в воспитании внуков — бабушка-друг. Правильная ли это тактика? Расскажет Дмитрий Карпачев.

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В 17 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Неужели иногда Галина просит свою семью уйти из квартиры и оставить ее одну?

Почему участницам показалось, что современная бабушка зациклена на красоте?

Как относится к младшей сестре старший внук Галины?

Почему Галина живет в одной комнате с внуком-подростком?

Неужели внук современной бабушки постоянно обманывает свою семью?

Зачем участницы подбивали 14-летнего Данила на бунт против родных?

Почему Галина била ремнем свою дочь?

Video: «Супербабушка» выпуск 17 от 16.08.2021: Чем удивит современная бабушка Галина? Супербабушка выпуск 17: Современная бабушка Галина уверена, что, несмотря на воспитание детей и внуков, всегда нужно находить время для себя. Но что скажут соперницы?

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