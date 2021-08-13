Булінг — один із найбільш неприємних інцидентів, які можуть статися зі школярем. Усі батьки хочуть, щоб їхня дитина була щаслива, тому в разі, якщо вона стала об’єктом булінгу, відразу ж постає питання: а що ж робити? Як допомогти дитині, котра стала жертвою цькування? Про це розповів ведучий психологічних проєктів «Супермама» та «Супербабуся» Дмитро Карпачов.

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Як допомогти дитині, якщо її ображають у школі

Дізнайтеся якомога більше інформації про конфлікт: його тривалість, глибину впливу і форму цькування, хто є організатором, хто учасником, де відбувається цькування і в яких умовах, що є його причиною, як реагують учителі та інші дорослі. Поговоріть із дитиною про булінг. Розкажіть їй, що ніхто не заслуговує цькування, дражнити можуть будь-яку людину за будь-яку дрібницю і т. д. Розкажіть дитині про те, що ніхто не має права її ображати — словесно чи фізично. Булінг має різні форми прояву, тому навіть якщо в очі кривдники не кажуть нічого поганого, але при цьому нишком ховають особисті речі або пліткують, — це привід для серйозного «розбору польотів». Дайте зрозуміти, що булять тільки тих, хто дає потрібну кривдникові реакцію — боїться, замикається в собі, плаче тощо. Якщо показати, що образи і глузування не чинять очікуваного впливу, інтерес до цькування зникне. Навчіть дитину фраз, які допоможуть нейтралізувати словесні образи. Якщо в дитини не склалися стосунки в класі, переведіть її в паралельний клас або іншу школу. Іноді вилучення з травматичного середовища — найкращий спосіб захистити від психологічних травм і деструктивного впливу. Висловіть свою підтримку і бажання допомогти. Дитина має розуміти, куди їй звертатися, якщо її ображають у школі. Не залишайте дитину наодинці з її шкільними проблемами. Тим більше що легкий булінг без адекватних заходів у відповідь може перейти в жорстоке цькування, небезпечне для психіки дитини і навіть для її життя. Поговоріть з учителем, шкільним психологом, адміністрацією школи, батьками кривдників. Мирно й конструктивно. Якщо не знаходите розуміння, звертайтеся зі скаргами на їх бездіяльність до правоохоронних органів та управління освіти. Увага вищих інстанцій підштовхне учасників процесу до активних дій із захисту інтересів потерпілої від булінгу дитини.

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