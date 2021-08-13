Как помочь ребенку, если его обижают в школе: 7 советов от Дмитрия Карпачева

Буллинг — один из самых неприятных инцидентов, которые могут произойти со школьником. Любой родитель хочет, чтобы его ребенок был счастлив, поэтому в случае, если он становиться объектом буллинга, сразу же возникает вопрос: а что же делать? Как помочь школьнику, который стал жертвой травли? Об этом рассказал ведущий психологических проектов «Супермама» и «Супербабушка» Дмитрий Карпачев.

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Как помочь ребенку, если его обижают в школе

Узнайте как можно больше информации о конфликте: его продолжительность, глубину воздействия и форму травли, кто является зачинщиком, кто участником, где происходит травля и в каких условиях, что является ее причиной, как реагируют учителя и другие взрослые. Поговорите с ребенком о буллинге. Расскажите ему, что никто не заслуживает травли, дразнить могут любого человека за любую мелочь и т. д. Расскажите ребенку о том, что никто не имеет права его обижать — словесно или физически. Буллинг имеет разные формы проявления, поэтому даже если в глаза обидчики не говорят ничего плохого, но при этом втихаря прячут личные вещи или распускают сплетни, — это повод для серьёзного «разбора полетов». Дайте понять, что буллят только тех, кто дает нужную обидчику реакцию — боится, замыкается в себе, плачет и прочее. Если показать, что обиды и насмешки не оказывают ожидаемого воздействия, интерес к травле пропадает. Научите ребенка емким и однозначным фразам, которые помогут нейтрализовать словесные оскорбления. Если у ребенка не сложились отношения в классе, переведите его в параллельный класс или другую школу. Иногда изъятие из травмирующей среды — лучший выход оградить от психологических травм и деструктивного воздействия. Выразите свою поддержку и желание помочь. Ребенок должен понимать, куда ему обращаться, если его обижают в школе. Не оставляйте ребенка один на один с его школьными проблемами. Тем более что легкий буллинг без адекватных ответных мер может перейти в жестокую травлю, которая опасна для психики ребенка и даже для его жизни. Поговорите с учителем, школьным психологом, администрацией школы, родителями обидчиков. Мирно и конструктивно. Если не находите понимания, обращайтесь с жалобами на их бездействие в правоохранительные органы и управление образования. Внимание вышестоящих инстанций подстегнет участников процесса к активным действиям по защите интересов пострадавшего от буллинга ребенка.

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