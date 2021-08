Нинішньому старшокласнику дуже важко обрати майбутню професію, адже у світі існує багато спеціалізацій. Більшість абітурієнтів починають серйозно задумуватись про вибір фаху тоді, коли приходить час обирати предмети для ЗНО. Про те, як допомогти старшокласнику обрати професію ― читайте далі в матеріалі.

Дозвольте підлітку трохи помріяти. Нехай він усвідомить, що йому дійсно подобається, які в нього бажання та схильності. Запитайте, які є сумніви щодо вибору майбутнього фаху. Визначте коло його інтересів. Запишіть ті заняття, які подобаються вашій дитині та викресліть те, що категорично не подобається. Це допоможе виключити професії, які точно не зацікавлять вашу дитину.

Більше на тему: Що робити, якщо дитина боїться темряви

Часто старшокласники зациклюються на одній професії, яка на слуху, відкидаючи багато перспективних спеціалізацій. Зазвичай вони мають поверхове або помилкове уявлення про професії. Варто усвідомити, за якими критеріями ваша дитина обрала саме цю професію, які бачить перспективи розвитку в майбутньому. Обговоріть, які є альтернативи.

Спробуйте пошукати інсайдерську інформацію про професії, які цікавлять вашу дитину. Знайдіть статті, відео, художні та документальні фільми про ту чи іншу спеціальність та про стан ринку праці загалом. Що є актуальним нині, а що ні. Довідайтесь про репутацію певної професії, рівень її престижності та затребуваності.

Дозвольте старшокласнику довідатися про особливості зовсім різних та не схожих одна на одну спеціальностей. Існує багато відкритих профільних заходів (виставки, конференції, форуми), де абітурієнт може розширити свої уявлення про світ професій. Адже наразі існують такі професії, про які ви навіть ніколи не чули. Проте в майбутньому вони будуть затребуваними та принесуть великий прибуток вашій дитині.

По можливості, влаштуйте екскурсію в компанію або організуйте зустріч із представниками певних спеціалізацій, які будуть готові розповісти про всі переваги та недоліки свого фаху. Таким чином старшокласник зможе отримати інформацію з перших вуст і зрозуміти, чи відповідає ця професія його очікуванням.

Більше на тему: Топ-8 книг про виховання дитини

Ні в якому разі не намагайтеся нав’язати підлітку ті професії, які подобаються саме вам. Цим ви зробите нещасною свою дитину. І навряд чи вона буде працювати за фахом у майбутньому. Адже, як показує досвід, лише половина українців працює за спеціальністю після закінчення вузу. Тому, краще докладіть зусилля та створіть такі умови, за яких ваша дитина зробить правильний вибір.

Більше про виховання дітей ви дізнаєтеся в психологічному сімейному реаліті «Супербабуся» з Дмитром Карпчевим.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.