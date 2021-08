12 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 16 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні стане відомо, хто здобуде звання найкращої, але спершу суперниці вирушать у гості до незалежної бабусі Інни. Вона вважає, що не повинна займатися вихованням. Натомість весь вільний час присвячує саморозвитку. Та чи має право називатися бабусею та жінка, яка зовсім не дбає про своїх онуків?

Сьогодні стане відомо, хто отримає звання супербабусі. Але спершу учасниці вирушать у гості до 52-річної Інни, яка називає себе творчою і позитивною бабусею. Вона виростила дочку Владиславу і просто обожнює свою онучку Моніку, якій скоро виповниться п’ять років. Інна вважає себе сучасною бабусею-модницею, яка не стоїть на місці, а постійно розвивається. Та чи вистачає їй часу на онуку?

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 15 від 11.08.2021: Тиранія і деспотизм ― у яких умовах виросла онучка бабусі-інтелектуалки Тетяни?

У 16 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.