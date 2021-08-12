12 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 16 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня станет известно, кто получит звание лучшей, но прежде соперницы отправятся в гости к независимой бабушке Инне. Она считает, что не должна заниматься воспитанием. Вместо этого все свободное время посвящает саморазвитию. Но имеет ли право называться бабушкой та женщина, которая совсем не заботится о своих внуках?

Сегодня станет известно, кто получит звание супербабушки. Но прежде участницы отправятся в гости в 52-летней Инне, которая называет себя творческой и позитивной бабушкой. Она вырастила дочь Владиславу и просто души не чает в своей внучке Монике, которой скоро исполнится пять лет. Инна считает себя современной бабушкой-модницей, которая не стоит на месте, а постоянно развивается. Но хватает ли ей времени на внучку?

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В 16 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Что заставило Инну оставить серьезную работу в банке и полностью изменить свою жизнь?

Почему независимая бабушка не хочет раскрывать причину расставания с мужем?

Неужели для Инны собственный комфорт важнее комфорта внучки?

Почему участницам показалось, что у независимой бабушки отсутствует близкая связь с внучкой?

Неужели дочь Инны относилась к маме потребительски?

Почему независимая бабушка боится оставаться наедине с внучкой?

Video: «Супербабушка» выпуск 16 от 12.08.2021: Чем удивит независимая бабушка Инна? Супербабушка выпуск 16: Независимая бабушка Инна считает, что не должна заниматься воспитанием. Вместо этого все свободное время она посвящает саморазвитию. Но имеет ли право называться бабушкой та женщина, которая совсем не заботится о своих внуках?

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