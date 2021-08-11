11 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 15 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці вирушать у гості до бабусі-інтелектуалки Тетяни. Вона виховала онучку й завжди контролювала кожен її крок. Та до чого призвів такий контроль? І чи справді Валерія досі боїться суперечити своїй бабусі?

Сьогодні своїм багатим досвідом поділиться бабуся-інтелектуалка Тетяна. Більше 35 років вона пропрацювала у сфері освіти, з яких 20 років ― практичним психологом. Для Тетяни книга ― джерело знань, а бібліотека ― справжній храм духовності. Та найголовнішим у її житті є, звичайно ж, онучка Валерія. Бабуся-інтелектуалка виховувала дівчинку практично від народження і намагалася дати їй тільки найкраще. Інтелект, інтелігентність і порядність ― ось її три головні принципи виховання. Та чи все так добре в родині Тетяни?

Білше на тему: «Супербабуся» випуск 14 від 10.08.2021: Невже дочка бабусі-вчительки народила у 18 років, щоб піти з дому?

У 15 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Чому учасницям здалося, що бабуся-інтелектуалка хизується своїми досягненнями?

Навіщо Тетяна карала свою 6-річну онуку за забруднені білі колготки?

Невже бабуся-інтелектуалка досі контролює кожен крок своєї онучки?

Чому Валерія побоялася знайомити свого хлопця з бабусею?

Чому при живих батьках Валерія все життя прожила з бабусею?

Як Тетяна відреагує на те, що суперниці звинуватять її в тиранії?

Дмитром Карпачовим Тетяна привела свою онучку? Навіщо на зустріч ізТетяна привела свою онучку?

Video: «Супербабуся» випуск 15 від 11.08.2021: Чим шокує бабуся-інтелектуалка Тетяна? Супербабуся випуск 15: Бабуся-інтелектуалка Тетяна виховала онучку і завжди контролювала кожен її крок. Але до чого привів такий контроль? Невже Валерія, будучи дорослою, досі боїться суперечити своїй бабусі?

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