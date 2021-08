11 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 15 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці вирушать у гості до бабусі-інтелектуалки Тетяни. Вона виховала онучку й завжди контролювала кожен її крок. Та до чого призвів такий контроль? І чи справді Валерія досі боїться суперечити своїй бабусі?

Сьогодні своїм багатим досвідом поділиться бабуся-інтелектуалка Тетяна. Більше 35 років вона пропрацювала у сфері освіти, з яких 20 років ― практичним психологом. Для Тетяни книга ― джерело знань, а бібліотека ― справжній храм духовності. Та найголовнішим у її житті є, звичайно ж, онучка Валерія. Бабуся-інтелектуалка виховувала дівчинку практично від народження і намагалася дати їй тільки найкраще. Інтелект, інтелігентність і порядність ― ось її три головні принципи виховання. Та чи все так добре в родині Тетяни?

У 15 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

