«Супербабушка» выпуск 15 от 11.08.2021: Чем шокирует бабушка-интеллектуалка Татьяна?
11 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 15 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня участницы отправятся в гости к бабушке-интеллектуалке Татьяне. Она воспитала внучку и всегда контролировала каждый её шаг. Но к чему привел такой контроль? И неужели Валерия до сих пор боится перечить своей бабушке?
Сегодня своим богатым опытом поделится бабушка-интеллектуалка Татьяна. Больше 35 лет она проработала в образовании, из которых 20 лет ― практическим психологом. Для Татьяны книга ― источник знаний, а библиотека ― настоящий храм духовности. Но самым главным в её жизни является, конечно же, внучка Валерия. Бабушка-интеллектуалка воспитывала девочку практически с рождения и пыталась дать ей только самое лучшее. Интеллект, интеллигентность и порядочность ― вот её три главных принципа воспитания. Но все ли так гладко в семье Татьяны?
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В 15 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:
- Почему участницам показалось, что бабушка-интеллектуалка хвастается своими достижениями?
- Зачем Татьяна наказывала свою 6-летнюю внучку за испачканные белые колготки?
- Неужели бабушка-интеллектуалка до сих пор контролирует каждый шаг своей внучки?
- Почему Валерия побоялась знакомить своего молодого человека с бабушкой?
- Почему при живых родителях Валерия всю жизнь прожила с бабушкой?
- Как Татьяна отреагирует на то, что соперницы обвинят ее в тирании?
- Зачем на встречу с Дмитрием Карпачевым Татьяна привела свою внучку?
Video: «Супербабушка» выпуск 15 от 11.08.2021: Чем шокирует бабушка-интеллектуалка Татьяна?
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