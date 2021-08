10 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 14 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці вирушать у гості до бабусі-вчительки Інни. Жінка виховує двох онуків і вважає, що може знайти підхід до будь-якої дитини. Та чому тоді її власна дочка народила у 18 років тільки для того, щоб піти з дому?

Сьогодні учасниці вирушать оцінювати методи виховання 45-річної бабусі Інни. Вона працює вчителем початкових класів у приватній школі і вважає, що може знайти підхід до будь-якої дитини. Інна виростила дочку та сина і в своєму віці вже є двічі бабусею: 6-річного Сергія та 9-місячної Поліни. Героїня вважає, що бабуся повинна допомагати дітям у вихованні онуків. Але що скажуть суперниці?

Більше на темуу: «Супербабуся» випуск 13 від 09.08.2021: Невже бабуся в тренді поховала двох синів?

У 14 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.