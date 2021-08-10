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«Супербабуся» випуск 14 від 10.08.2021: Чим здивує бабуся-учителька Інна?

10.08.2021

10 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 14 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці вирушать у гості до бабусі-вчительки Інни. Жінка виховує двох онуків і вважає, що може знайти підхід до будь-якої дитини. Та чому тоді її власна дочка народила у 18 років тільки для того, щоб піти з дому?

супербьабушка

Сьогодні учасниці вирушать оцінювати методи виховання 45-річної бабусі Інни. Вона працює вчителем початкових класів у приватній школі і вважає, що може знайти підхід до будь-якої дитини. Інна виростила дочку та сина і в своєму віці вже є двічі бабусею: 6-річного Сергія та 9-місячної Поліни. Героїня вважає, що бабуся повинна допомагати дітям у вихованні онуків. Але що скажуть суперниці?

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У 14 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Чи оцінять конкурентки досягнення Інни в професійному плані?
  • Чи пройде перевірку суперниць старший онук бабусі-вчительки?
  • Невже Інна виховує онука врозріз із думкою його батьків?
  • Навіщо батьки Сергійка виховують його як солдата?
  • Невже дочка Інни народила у 18 років, щоб утекти з дому?
  • Чому старший онук Інни досі не знає свого біологічного батька?

Video: «Супербабуся» випуск 14 від 10.08.2021: Чим здивує бабуся-учителька Інна?

Супербабушка випуск 14: Бабуся-вчителька Інна вважає, що може знайти підхід до будь-якої дитині. Але чому тоді її власна дочка народила в 18 років тільки для того, щоб піти з дому?

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