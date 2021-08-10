«Супербабушка» выпуск 14 от 10.08.2021: Чем удивит бабушка-учитель Инна?
10 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 14 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня участницы отправятся в гости к бабушке-учительнице Инне. Женщина воспитывает двоих внуков и считает, что может найти подход к любому ребенку. Но почему тогда дочь Инны родила в 18 лет только для того, чтобы уйти из дома?
Сегодня участницы отправятся оценивать методы воспитания 45-летней бабушки Инны. Она работает учителем начальных классов в частной школе и считает, что может найти подход к любому ребенку. Инна вырастила дочь и сына и в своем возрасте уже является дважды бабушкой: 6-летнего Сережи и 9-месячной Полины. Героиня считает, что бабушка должна помогать детям в воспитании внуков. Но что скажут соперницы?
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В 14 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:
- Оценят ли конкурентки достижения Инны в профессиональном плане?
- Пройдет ли проверку соперниц старший внук бабушки-учительницы?
- Неужели Инна воспитывает внука вразрез с мнением его родителей?
- Зачем родители Сережи воспитывают его как солдата?
- Неужели дочь Инны родила в 18 лет, чтобы сбежать из дома?
- Почему старший внук Инны до сих пор не знает своего биологического отца?