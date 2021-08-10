10 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 14 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня участницы отправятся в гости к бабушке-учительнице Инне. Женщина воспитывает двоих внуков и считает, что может найти подход к любому ребенку. Но почему тогда дочь Инны родила в 18 лет только для того, чтобы уйти из дома?

Сегодня участницы отправятся оценивать методы воспитания 45-летней бабушки Инны. Она работает учителем начальных классов в частной школе и считает, что может найти подход к любому ребенку. Инна вырастила дочь и сына и в своем возрасте уже является дважды бабушкой: 6-летнего Сережи и 9-месячной Полины. Героиня считает, что бабушка должна помогать детям в воспитании внуков. Но что скажут соперницы?

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В 14 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Оценят ли конкурентки достижения Инны в профессиональном плане?

Пройдет ли проверку соперниц старший внук бабушки-учительницы?

Неужели Инна воспитывает внука вразрез с мнением его родителей?

Зачем родители Сережи воспитывают его как солдата?

Неужели дочь Инны родила в 18 лет, чтобы сбежать из дома?

Почему старший внук Инны до сих пор не знает своего биологического отца?

Video: «Супербабушка» выпуск 14 от 10.08.2021: Чем удивит бабушка-учитель Инна? Супербабушка выпуск 14: Бабушка -учитель Инна считает, что может найти подход к любому ребенку. Но почему тогда ее собственная дочь родила в 18 лет только для того, чтобы уйти из дома?

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