9 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 13 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Нова четвірка учасниць розпочала боротьбу за звання найкращої. І першою гостей прийматиме бабуся в тренді Людмила. Вона вважає себе прогресивною бабусею: разом із онукою знімає тіктоки і абсолютно не контролює навчання дівчинки. Та що криється за такою вседозволеністю?

Сьогодні понеділок, а отже, нова четвірка учасниць розпочинає боротьбу за звання найкращої. Як завжди чотири бабусі з кардинально різними поглядами на життя та виховання оцінять своїх конкуренток. Свою думку про кожну висловить і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання супербабусі. Цього тижня змагаються: бабуся в тренді Людмила, бабуся-вчителька Інна, бабуся-інтелектуалка Тетяна й незалежна бабуся Інна.

І першою гостей прийматиме 58-річна бабуся в тренді Людмила. Вона завжди намагається жити на позитиві і є палкою прихильницею гаджетів. Разом зі своєю 9-річною онукою Веронікою Людмила знімає тіктоки і намагається весело проводити час. Бабуся в тренді дозволяє онучці їсти фаст-фуд і не контролює її навчання. Та що про це скажуть суперниці?

