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«Супербабуся» випуск 13 від 09.08.2021: Чим здивує бабуся в тренді Людмила?

09.08.2021

9 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 13 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Нова четвірка учасниць розпочала боротьбу за звання найкращої. І першою гостей прийматиме бабуся в тренді Людмила. Вона вважає себе прогресивною бабусею: разом із онукою знімає тіктоки і абсолютно не контролює навчання дівчинки. Та що криється за такою вседозволеністю?

супербабушка

Сьогодні понеділок, а отже, нова четвірка учасниць розпочинає боротьбу за звання найкращої. Як завжди чотири бабусі з кардинально різними поглядами на життя та виховання оцінять своїх конкуренток. Свою думку про кожну висловить і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання супербабусі. Цього тижня змагаються: бабуся в тренді Людмила, бабуся-вчителька Інна, бабуся-інтелектуалка Тетяна й незалежна бабуся Інна.

І першою гостей прийматиме 58-річна бабуся в тренді Людмила. Вона завжди намагається жити на позитиві і є палкою прихильницею гаджетів. Разом зі своєю 9-річною онукою Веронікою Людмила знімає тіктоки і намагається весело проводити час. Бабуся в тренді дозволяє онучці їсти фаст-фуд і не контролює її навчання. Та що про це скажуть суперниці?

Більше на тему: «Супербабуся»: Бабуся в тренді, бабуся-вчителька, бабуся-інтелектуалка і незалежна бабуся — учасниці четвертого тижня проєкту

У 13 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Чому Людмила живе в одній кімнаті з онукою?
  • Як учасниці відреагують на відсутність контролю в їжі і перегляді телефону 9-річної дівчинки?
  • Невже мама і бабуся спокійно ставляться до того, що Вероніка часто робить собі макіяж?
  • Яка трагедія змусила сім’ю Людмили повністю переглянути ставлення до життя?
  • Невже бабуся в тренді поховала двох синів?

Video: «Супербабуся» випуск 13 від 09.08.2021: Чим здивує бабуся в тренді Людмила?

Супербабуся випуск 13: Бабуся в тренді Людмила знімає разом із онукою тіктоки і абсолютно не контролює навчання дівчинки. Але що ховається за такою вседозволеністю?

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