9 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 13 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Новая четверка участниц начала борьбу за звание лучшей. И первой гостей будет принимать бабушка в тренде Людмила. Она считает себя прогрессивной бабушкой: вместе с внучкой снимает тиктоки и абсолютно не контролирует учебу девочки. Но что скрывается за такой вседозволенностью?

Сегодня понедельник, а значит, новая четверка участниц начнет борьбу за звание лучшей. Как всегда четыре бабушки с кардинально разными взглядами на жизнь и воспитание оценят своих конкуренток. Свое мнение о каждой выскажет и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание супербабушки. На этой неделе соревнуются: бабушка в тренде Людмила, бабушка-учительница Инна, бабушка-интеллектуалка Татьяна и независимая бабушка Инна.

И первой гостей будет принимать 58-летняя бабушка в тренде Людмила. Она всегда старается жить на позитиве и является ярой приверженицей гаджетов. Вместе со своей 9-летней внучкой Вероникой Людмила снимает тиктоки и старается весело проводить время. Бабушка в тренде разрешает внучке кушать фаст-фуд и не контролирует её учебу. Но что по этому поводу скажут соперницы?

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В 13 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Почему Людмила живет в одной комнате с внучкой?

Как участницы отреагируют на отсутствие контроля в еде и просмотре телефона 9-летней девочки?

Неужели мама и бабушка спокойно относятся к тому, что Вероника часто делает себе макияж?

Какая трагедия заставила семью Людмилы полностью пересмотреть отношение к жизни?

Неужели бабушка в тренде похоронила двоих сыновей?

Video: «Супербабушка» выпуск 13 от 09.08.2021: Чем удивит бабушка в тренде Людмила? Супербабушка выпуск 13: Бабушка в тренде Людмила снимает вместе с внучкой тиктоки и абсолютно не контролирует учебу девочки. Но что скрывается за такой вседозволенностью?

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