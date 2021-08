5 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 12 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці дізнаються, хто отримає заповітне звання і чи станеться це взагалі. Та спершу вони вирушать у гості до бабусі-авантюристки Марини. Жінка любить ризикувати і вважає, що бабуся не повинна займатися вихованням онуків. Але чи погодяться з нею суперниці?

Сьогодні у свій дім запрошує бабуся-авантюристка Марина. Вона виховала двох синів, які подарували їй трьох онуків: 7-річного Даміра, 5-річного Тимура і 3-річну Соломію. Марина вважає себе авантюристкою, адже в 56 років за кілька днів до нового року переїхала жити в інше місто. На її думку, бабуся не повинна втручатися у виховання онуків. Вона ніколи не роздає порад, натомість воліє весело проводити з ними час.

У 12 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

