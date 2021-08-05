5 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 12 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня участницы узнают, кто получит заветное звание и случится ли это вообще. Но прежде они отправятся в гости к бабушке-авантюристке Марине. Женщина любит рисковать и считает, что бабушка не должна заниматься воспитанием внуков. Но согласятся ли с ней соперницы?

Сегодня в свой дом приглашает бабушка-авантюристка Марина. Она воспитала двоих сыновей, которые подарили ей троих внуков: 7-летнего Дамира, 5-летнего Тимура и 3-летнюю Соломию. Марина считает себя авантюристкой, ведь в 56 лет за несколько дней до нового года переехала жить в другой город. По её мнению, бабушка не должна вмешиваться в воспитание внуков. Она никогда не раздает советы, а предпочитает весело проводить с ними время.

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В 12 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Что подтолкнуло Марину кардинально изменить свою жизнь?

Неужели бабушка-авантюристка отдала 9 тысяч долларов абсолютно незнакомым людям?

Почему участницы посчитали смешным тренинг, который для них приготовила Марина?

Неужели бабушка-авантюристка абсолютно ничего не знает о своих внуках?

Есть ли обида у сыновей Марины за то, что мама им не помогает?

Неужели сын авантюрной бабушки не имеет понятия, куда его мама вкладывает деньги?

Почему Дмитрий Карпачев уверен: Марина убегает от себя и от проблем?

Неужели у Марины были отношения с парнем, на 15 лет младше неё?

Video: «Супербабушка» выпуск 12 от 05.08.2021: Чем удивит бабушка-авантюристка Марина? Супербабушка выпуск 12: Авантюристка Марина любит рисковать и считает, что бабушка не должна заниматься воспитанием внуков. Но согласятся ли с ней соперницы?

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