Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супербабушка» выпуск 12 от 05.08.2021: Чем удивит бабушка-авантюристка Марина?

05.08.2021

5 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 12 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня участницы узнают, кто получит заветное звание и случится ли это вообще. Но прежде они отправятся в гости к бабушке-авантюристке Марине. Женщина любит рисковать и считает, что бабушка не должна заниматься воспитанием внуков. Но согласятся ли с ней соперницы?

супербабушка

Сегодня в свой дом приглашает бабушка-авантюристка Марина. Она воспитала двоих сыновей, которые подарили ей троих внуков: 7-летнего Дамира, 5-летнего Тимура и 3-летнюю Соломию. Марина считает себя авантюристкой, ведь в 56 лет за несколько дней до нового года переехала жить в другой город. По её мнению, бабушка не должна вмешиваться в воспитание внуков. Она никогда не раздает советы, а предпочитает весело проводить с ними время. 

Больше по теме: «Супербабушка» выпуск 11 от 04.08.2021: Неужели хозяйственная бабушка издевается над своими внуками?

В 12 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

  • Что подтолкнуло Марину кардинально изменить свою жизнь?
  • Неужели бабушка-авантюристка отдала 9 тысяч долларов абсолютно незнакомым людям?
  • Почему участницы посчитали смешным тренинг, который для них приготовила Марина?
  • Неужели бабушка-авантюристка абсолютно ничего не знает о своих внуках?
  • Есть ли обида у сыновей Марины за то, что мама им не помогает?
  • Неужели сын авантюрной бабушки не имеет понятия, куда его мама вкладывает деньги?
  • Почему Дмитрий Карпачев уверен: Марина убегает от себя и от проблем?
  • Неужели у Марины были отношения с парнем, на 15 лет младше неё?

Video: «Супербабушка» выпуск 12 от 05.08.2021: Чем удивит бабушка-авантюристка Марина?

Супербабушка выпуск 12: Авантюристка Марина любит рисковать и считает, что бабушка не должна заниматься воспитанием внуков. Но согласятся ли с ней соперницы?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить