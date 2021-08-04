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«Супербабуся» випуск 11 від 04.08.2021: Чим шокує хазяйновита бабуся Світлана?

04.08.2021

4 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 11 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці вирушать у гості до хазяйновитої бабусі Світлани. Після смерті дочки жінка замінила своїм онукам маму. Вона намагається дати хлопчикам усе найкраще. Але що насправді криється за такою турботою, і чому Дмитро Карпачов упевнений, що Світлана знущається з онуків?

супербабушка

Сьогодні у свій дім запрошує хазяйновита бабуся Світлана. Вона виростила сина Валерія, а зараз займається вихованням двох онуків: 11-річного Артема і 8-річного Дениса. Так сталося, що сім років тому героїня випуску втратила доньку — вона трагічно загинула. Відтоді Світлана замінила дітям маму. У перервах між роботою кухарем-кондитером увесь свій вільний час вона намагається присвятити онукам: грається з ними, учить уроки, а ще — балує різними іграшками та гаджетами. Але чи все так добре в цій сім’ї?

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 10 від 03.08.2021: Тиран чи турботлива бабуся ― ким насправді виявилася Оксана?

В 11 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Як учасниці оцінять кондитерські здібності Світлани?
  • Навіщо Світлана налаштовує онуків проти рідного батька?
  • Невже хазяйновита бабуся зганяє злість за зятя на своїх онуках?
  • Чому Світлана виправдовує рукоприкладство щодо онуків?
  • Чи правда, що Артем і Денис шкодують, що народилися на світ?
  • Навіщо Світлана змушує онуків регулярно ходити на цвинтар і записує на телефон їхній плач?
  • Чому вона звинувачує в смерті своєї дочки зятя?
  • Невже хазяйновита бабуся не дає можливості онукам пережити втрату мами і тим самим травмує їх?

Video: «Супербабуся» випуск 11 від 04.08.2021: Чим шокує хазяйновита бабуся Світлана?

Супербабуся випуск 11: Після смерті дочки Світлана замінила своїм онукам маму, але чому Дмитро Карпачов впевнений, що жінка знущається над хлопцями?

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