4 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 11 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці вирушать у гості до хазяйновитої бабусі Світлани. Після смерті дочки жінка замінила своїм онукам маму. Вона намагається дати хлопчикам усе найкраще. Але що насправді криється за такою турботою, і чому Дмитро Карпачов упевнений, що Світлана знущається з онуків?

Сьогодні у свій дім запрошує хазяйновита бабуся Світлана. Вона виростила сина Валерія, а зараз займається вихованням двох онуків: 11-річного Артема і 8-річного Дениса. Так сталося, що сім років тому героїня випуску втратила доньку — вона трагічно загинула. Відтоді Світлана замінила дітям маму. У перервах між роботою кухарем-кондитером увесь свій вільний час вона намагається присвятити онукам: грається з ними, учить уроки, а ще — балує різними іграшками та гаджетами. Але чи все так добре в цій сім’ї?

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 10 від 03.08.2021: Тиран чи турботлива бабуся ― ким насправді виявилася Оксана?

В 11 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Як учасниці оцінять кондитерські здібності Світлани?

Навіщо Світлана налаштовує онуків проти рідного батька?

Невже хазяйновита бабуся зганяє злість за зятя на своїх онуках?

Чому Світлана виправдовує рукоприкладство щодо онуків?

Чи правда, що Артем і Денис шкодують, що народилися на світ?

Навіщо Світлана змушує онуків регулярно ходити на цвинтар і записує на телефон їхній плач?

Чому вона звинувачує в смерті своєї дочки зятя?

Невже хазяйновита бабуся не дає можливості онукам пережити втрату мами і тим самим травмує їх?

Video: «Супербабуся» випуск 11 від 04.08.2021: Чим шокує хазяйновита бабуся Світлана? Супербабуся випуск 11: Після смерті дочки Світлана замінила своїм онукам маму, але чому Дмитро Карпачов впевнений, що жінка знущається над хлопцями?

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