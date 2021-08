4 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 11 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Сьогодні учасниці вирушать у гості до хазяйновитої бабусі Світлани. Після смерті дочки жінка замінила своїм онукам маму. Вона намагається дати хлопчикам усе найкраще. Але що насправді криється за такою турботою, і чому Дмитро Карпачов упевнений, що Світлана знущається з онуків?

Сьогодні у свій дім запрошує хазяйновита бабуся Світлана. Вона виростила сина Валерія, а зараз займається вихованням двох онуків: 11-річного Артема і 8-річного Дениса. Так сталося, що сім років тому героїня випуску втратила доньку — вона трагічно загинула. Відтоді Світлана замінила дітям маму. У перервах між роботою кухарем-кондитером увесь свій вільний час вона намагається присвятити онукам: грається з ними, учить уроки, а ще — балує різними іграшками та гаджетами. Але чи все так добре в цій сім’ї?

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 10 від 03.08.2021: Тиран чи турботлива бабуся ― ким насправді виявилася Оксана?

В 11 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.