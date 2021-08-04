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«Супербабушка» выпуск 11 от 04.08.2021: Чем шокирует хозяйственная бабушка Светлана?

04.08.2021

4 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 11 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня участницы отправятся в гости к хозяйственной бабушке Светлане. После смерти дочери женщина заменила своим внукам маму. Она старается дать мальчикам все самое лучшее. Но что на самом деле скрывается за такой заботой, и почему Дмитрий Карпачев уверен, что Светлана издевается над внуками?  

супербабушка

Сегодня в свой дом приглашает хозяйственная бабушка Светлана.Она вырастила сына Валерия, а сейчас занимается воспитанием двоих внуков: 11-летнего Артема и 8-летнего Дениса. Так случилось, что семь лет назад героиня выпуска потеряла дочь — она трагически погибла. С тех пор Светлана заменила детям маму. В перерывах между работой поваром-кондитером все свое свободное время она старается посвятить внукам: играет с ними, занимается, а еще — балует различными игрушками и гаджетами. Но так ли все гладко в этой семье?

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В 11 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

  • Как участницы оценят кондитерские способности Светланы?
  • Зачем Светлана настраивает внуков против родного отца?
  • Неужели хозяйственная бабушка вымещает злость за зятя на своих внуках?
  • Почему Светлана оправдывает рукоприкладство по отношению к внукам?
  • Правда ли, что Артем и Денис жалеют, что родились на свет?
  • Зачем Светлана заставляет внуков регулярно ходить на кладбище и записывает на телефон их плач?
  • Почему она винит в смерти своей дочери зятя?
  • Неужели хозяйственная бабушка не дает возможности внукам пережить утрату мамы и тем самым травмирует их?

Video: «Супербабушка» выпуск 11 от 04.08.2021: Чем шокирует хозяйственная бабушка Светлана?

Супербабушка выпуск 11: После смерти дочери Светлана заменила своим внукам маму, но почему Дмитрий Карпачев уверен, что женщина издевается над мальчиками?

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