«Супербабушка» выпуск 11 от 04.08.2021: Чем шокирует хозяйственная бабушка Светлана?
4 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 11 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Сегодня участницы отправятся в гости к хозяйственной бабушке Светлане. После смерти дочери женщина заменила своим внукам маму. Она старается дать мальчикам все самое лучшее. Но что на самом деле скрывается за такой заботой, и почему Дмитрий Карпачев уверен, что Светлана издевается над внуками?
Сегодня в свой дом приглашает хозяйственная бабушка Светлана.Она вырастила сына Валерия, а сейчас занимается воспитанием двоих внуков: 11-летнего Артема и 8-летнего Дениса. Так случилось, что семь лет назад героиня выпуска потеряла дочь — она трагически погибла. С тех пор Светлана заменила детям маму. В перерывах между работой поваром-кондитером все свое свободное время она старается посвятить внукам: играет с ними, занимается, а еще — балует различными игрушками и гаджетами. Но так ли все гладко в этой семье?
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В 11 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:
- Как участницы оценят кондитерские способности Светланы?
- Зачем Светлана настраивает внуков против родного отца?
- Неужели хозяйственная бабушка вымещает злость за зятя на своих внуках?
- Почему Светлана оправдывает рукоприкладство по отношению к внукам?
- Правда ли, что Артем и Денис жалеют, что родились на свет?
- Зачем Светлана заставляет внуков регулярно ходить на кладбище и записывает на телефон их плач?
- Почему она винит в смерти своей дочери зятя?
- Неужели хозяйственная бабушка не дает возможности внукам пережить утрату мамы и тем самым травмирует их?
Video: «Супербабушка» выпуск 11 от 04.08.2021: Чем шокирует хозяйственная бабушка Светлана?
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