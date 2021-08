3 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 10 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Другою в гості запросить бабуся-старійшина Оксана. Жінка називає себе вождем у сім’ї та вважає, що має повне право втручатися в особисте життя дочки й онуків. Та чи припустима така поведінка? І до яких наслідків це може призвести?

59-річна Оксана працює в науковій організації і займається діловодством. Жінка виховала 39-річну дочку і нині просто обожнює своїх онучок: 20-річну Віку та 14-річну Катю. Оксана вважає себе главою родини. Саме тому останнє слово завжди залишається за нею. Бабуся-старійшина впевнена: вона точно знає, як буде краще для всіх, тому постійно роздає поради і навчає жити свою рідню. Та чи погодяться з цим суперниці?

У 10 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

