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«Супербабуся» випуск 10 від 03.08.2021: Чим здивує бабуся-старійшина Оксана?

03.08.2021

3 серпня о 19:05 в ефір телеканалу СТБ вийде 10 випуск психологічного реаліті «Супербабуся». Другою в гості запросить бабуся-старійшина Оксана. Жінка називає себе вождем у сім’ї та вважає, що має повне право втручатися в особисте життя дочки й онуків. Та чи припустима така поведінка? І до яких наслідків це може призвести?

супербабушка

59-річна Оксана працює в науковій організації і займається діловодством. Жінка виховала 39-річну дочку і нині просто обожнює своїх онучок: 20-річну Віку та 14-річну Катю. Оксана вважає себе главою родини. Саме тому останнє слово завжди залишається за нею. Бабуся-старійшина впевнена: вона точно знає, як буде краще для всіх, тому постійно роздає поради і навчає жити свою рідню. Та чи погодяться з цим суперниці?

Більше на тему: «Супербабуся» випуск 9 від 02.08.2021: Невже бабуся-вихователька Олена втратила двох дітей?

У 10 випуску проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Невже Оксана повністю контролює життя своїх дітей та онуків?
  • Чому бабуся-старійшина оплачує навчання онучки у виші?
  • Як учасниці відреагують на ті умови, в яких проживає Оксана?
  • Чому у бабусі-старійшини не склалася особисте життя?
  • Як Оксані вдалося вибудувати довірливі взаємини з молодшою ​​онучкою Катею?
  • Чи правда, що батько Каті хотів її задушити?
  • Невже дочка Оксани Ольга виправдовує жорстоке поводження свого чоловіка щодо дітей?

Video: «Супербабуся» випуск 10 від 03.08.2021: Чим здивує бабуся-старійшина Оксана?

Супербабуся випуск 10: Невже Оксана повністю контролює життя своїх дітей та онуків? Як таку ситуацію прокоментує Дмитро Карпачов?

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