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«Супербабушка» выпуск 10 от 03.08.2021: Чем удивит бабушка-старейшина Оксана?

03.08.2021

3 августа в 19:05 в эфир телеканала СТБ выйдет 10 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Второй в гости пригласит бабушка-старейшина Оксана. Женщина называет себя вождем в семье и считает, что имеет полное право вмешиваться в личную жизнь дочери и внуков. Но допустимо ли такое поведение? И к каким последствиям это может привести? 

супербабушка

59-летняя Оксана работает в научной организации и занимается делопроизводством. Женщина воспитала 39-летнюю дочь и сегодня просто обожает своих внуков: 20-летнюю Вику и 14-летнюю Катю. Женщина считает себя главой семейства. Именно поэтому последнее слово всегда остается за Оксаной. Бабушка-старейшина уверена: она точно знает, как будет лучше для них, поэтому постоянно раздает советы и учит жить свою родню. Но согласятся ли с этим соперницы?

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В 10 выпуске проекта «Супербабушка» вы узнаете:

  • Неужели Оксана полностью контролирует жизнь своих детей и внуков?
  • Почему бабушка-старейшина оплачивает обучение внучки в ВУЗе?
  • Как участницы отреагируют на те условия, в которых проживает Оксана?
  • Почему у бабушки-старейшины не сложилась личная жизнь?
  • Как Оксане удалось выстроить доверительные отношения с младшей внучкой Катей?
  • Правда ли, что отец Кати хотел ее задушить?
  • Неужели дочь Оксаны Ольга оправдывает жестокое поведение своего мужа по отношению к детям?

Video: «Супербабушка» выпуск 10 от 03.08.2021: Чем удивит бабушка-старейшина Оксана?

Супербабушка выпуск 10: Неужели Оксана полностью контролирует жизнь своих детей и внуков? Как такую ситуацию прокомментирует Дмитрий Карпачев?

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