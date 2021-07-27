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«Супербабуся» 5–6 випуски від 28.07.2021: Чим здивують бабуся-берегиня і бабуся-енерджайзер

27.07.2021

28 липня о 19:40 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 5 і 6 випуски психологічного реаліті «Супербабуся», в рамках якого бабусі з кардинально різними поглядами на життя і виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. Завтра учасниці інспектуватимуть двох суперниць: бабусю-берегиню Людмилу та бабусю-енерджайзера Олену. Хто з конкуренток тримає всю сім’ю в жорстких рукавицях, а хто ховається від зовнішнього світу в комірчині?

супербабушка

Більше на тему: «Супербабуся»: Бабуся-берегиня, бабуся-енерджайзер, молода бабуся і бізнес-бабуся — учасниці другого тижня проєкту

У середу на глядачів чекає знайомство з другою четвіркою героїнь. Суперниці вирушать у гості відразу до двох учасниць. Так, першою у свій дім запросить Людмила. Колоритна учасниця з народу виховує дочку і двох онучок. Велика сім’я живе в одній квартирі. Бабуся прищеплює домочадцям любов до української культури, до ведення домашнього господарства і підтримання сімейного вогнища. Та чи згодні з таким підходом інші члени сім’ї?

Другою в гості запросить креативна та активна бабуся Олена. Творча героїня плаває на байдарках, подорожує, виховує трьох дочок і п’ятирічну внучку Єву. Вона переконана, що її головне завдання ― навчити дівчинку витівок і веселощів, у виховання ж Олена не втручається. Та чи правильний такий підхід? Або ж роль бабусі має бути іншою? Про це розповість Дмитро Карпачов.

супербабушка

У 5 і 6 випусках проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

  • Чому учасницям здалося, що Людмила ― авторитарна бабуся?
  • Невже Людмила не дозволяє своїй дочці жити самостійно?
  • Чи правда, що шлюб Людмили на межі розлучення?
  • Яка неприємність трапилася під час зйомок із наймолодшою ​​бабусею Тетяною?
  • Чому Людмила назвала квартиру Олени міжпланетним хаосом?
  • Невже Олена живе у своєму власному світі?
  • Яку правду про свою маму розповість одна з дочок Олени?
  • Через які випробування довелося пройти бабусі-енерджайзеру?

Video: «Супербабуся» 5–6 випуски від 28.07.2021: Чим здивують бабуся-берегиня і бабуся-енерджайзер

Супербабуся 5-6 випуски: Хто з конкуренток тримає всю сім'ю в жорстких рукавицях, а хто ховається від зовнішнього світу в комірчині?

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