28 липня о 19:40 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 5 і 6 випуски психологічного реаліті «Супербабуся», в рамках якого бабусі з кардинально різними поглядами на життя і виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. Завтра учасниці інспектуватимуть двох суперниць: бабусю-берегиню Людмилу та бабусю-енерджайзера Олену. Хто з конкуренток тримає всю сім’ю в жорстких рукавицях, а хто ховається від зовнішнього світу в комірчині?

У середу на глядачів чекає знайомство з другою четвіркою героїнь. Суперниці вирушать у гості відразу до двох учасниць. Так, першою у свій дім запросить Людмила. Колоритна учасниця з народу виховує дочку і двох онучок. Велика сім’я живе в одній квартирі. Бабуся прищеплює домочадцям любов до української культури, до ведення домашнього господарства і підтримання сімейного вогнища. Та чи згодні з таким підходом інші члени сім’ї?

Другою в гості запросить креативна та активна бабуся Олена. Творча героїня плаває на байдарках, подорожує, виховує трьох дочок і п’ятирічну внучку Єву. Вона переконана, що її головне завдання ― навчити дівчинку витівок і веселощів, у виховання ж Олена не втручається. Та чи правильний такий підхід? Або ж роль бабусі має бути іншою? Про це розповість Дмитро Карпачов.

У 5 і 6 випусках проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

