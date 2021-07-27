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«Супербабушка» 5–6 выпуски от 28.07.2021: Чем удивят бабушка-берегиня и бабушка-энерджайзер

27.07.2021

28 июля в 19:40 в эфир телеканала СТБ выйдут 5 и 6 выпуски психологического реалити «Супербабушка», в рамках которого бабушки с кардинально разными взглядами на жизнь и воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей. Завтра участницы будут инспектировать двух соперниц: бабушку-берегиню Людмилу и бабушку-энерджайзера Елену. Кто из конкуренток держит всю семью в ежовых рукавицах, а кто пытается закрыться от внешнего мира в коморке?

супербабушка

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В среду зрителей ждет знакомство со второй четверкой героинь. Соперницы отправятся в гости сразу к двум участницам. Так, первой в свой дом пригласит Людмила. Колоритная участница из народа воспитывает дочь и двух внучек. Большая семья живет в одной квартире. Бабушка прививает домочадцам любовь к украинской культуре, к ведению домашнего хозяйства и поддержанию семейного очага. Согласны ли с таким подходом остальные члены семьи? 

Второй в гости пригласит креативная и активная бабушка Елена. Творческая героиня плавает на байдарках, путешествует, воспитывает троих дочерей и пятилетнюю внучку Еву. Она убеждена, что ее главная задача ― научить девочку шалостям и веселью, в воспитание же Елена не вмешивается. Правильная ли это тактика? Или же роль бабушки должна быть другой? Об этом расскажет Дмитрий Карпачев.

супербабушка

В 5 и 6 выпусках проекта «Супербабушка» вы узнаете:

  • Почему участницам показалось, что Людмила ― авторитарная бабушка?
  • Неужели Людмила не разрешает своей дочери жить самостоятельно?
  • Правда ли, что брак Людмилы на грани развода?
  • Какая неприятность случилась во время съемок с молодой бабушкой Татьяной?
  • Почему Людмила назвала квартиру Елены межпланетным хаосом?
  • Неужели Елена живет в своем собственном мире?
  • Какую правду о своей маме расскажет одна из дочерей Елены?
  • Через какие испытания пришлось пройти бабушке-энерджайзеру?

Video: «Супербабушка» 5–6 выпуски от 28.07.2021: Чем удивят бабушка-берегиня и бабушка-энерджайзер

Супербабушка 5-6 выпуски: Кто из конкуренток держит всю семью в ежовых рукавицах, а кто пытается закрыться от внешнего мира в коморке?

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