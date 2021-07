22 липня о 19:40 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 3 і 4 випуски психологічного реаліті «Супербабуся», в рамках якого бабусі з кардинально різними поглядами на життя і виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. Сьогодні гостей прийматимуть бабуся-модель, яка виховує онука практично від самого народження, а також бабуся-рокерша, яка намагається бути зі своїм онуком на одній хвилі. Також глядачі дізнаються, хто у фіналі отримає заповітне звання.

Більше ан тему: «Супербабуся» випуски 1-2 від 21.07.2021: Гламурна бабуся проти бабусі-дачниці

Сьогодні в гості до себе запросить Лілія. Жінка працює професійною моделлю протягом сорока років. Вона бере участь у показах мод як у нашій країні, так і за кордоном. Разом із чоловіком бабуся-модель виховує 13-річного онука Сергійка — так склалося, що після довгої хвороби у Лілії померла дочка. Сьогодні в її родині панує гармонія і дисципліна. Саме до цього вона намагається привчити і свого онука. Але яку таємницю про свою дочку приховує Лілія і чому вона не запросить суперниць до себе додому?

І останньою двері свого дому для конкуренток відчинить бабуся-рокерша Лана. Після виходу на пенсію вона відчула справжній смак до життя. Нині жінка активно знімається у кіно і вважає себе прогресивною бабусею. Лана обожнює свого 17-річного онука Алекса і намагається бути з ним на одній хвилі. Їй вдалося побудувати з ним довірчі стосунки: всі свої таємниці Алекс довіряє саме бабусі. Лана перша знайомиться з дівчатами онука, а також контролює, чи є у нього презервативи. Але що ховається за такою безмежною любов’ю Лани до онука? А також хто отримає звання супербабусі?

У 3 і 4 випусках проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.