22 июля в 19:40 в эфир телеканала СТБ выйдут 3 и 4 выпуски психологического реалити «Супербабушка», в рамках которого бабушки с кардинально разными взглядами на жизнь и воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей. Сегодня гостей будут принимать бабушка-модель, которая воспитывает внука практически с самого его рождения, а также бабушка-рокерша, которая пытается быть со своим внуком на одной волне. Также зрители узнают, кто в финале получит заветное звание.

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Сегодня в гости к себе пригласит Лилия. Женщина работает профессиональной моделью на протяжении сорока лет. Она принимает участие в показах мод как в нашей стране, так и за рубежом. Вместе с мужем бабушка-модель воспитывает 13-летнего внука Сережу — так сложилось, что после долгой болезни у Лилии умерла дочь. Сегодня в ее семье царит гармония и дисциплина. Именно к этому она старается приучить и своего внука. Но какую тайну о своей дочери скрывает Лилия и почему она не пригласит соперниц к себе домой?

И последней двери своего дома для конкуренток откроет бабушка-рокерша Лана. После выхода на пенсию она почувствовала настоящий вкус к жизни. Сегодня женщина активно снимается в кино и считает себя очень прогрессивной бабушкой. Лана души не чает в своем 17-летнем внуке Алексе и пытается быть с ним на одной волне. Ей удалось выстроить с внуком доверительные отношения: все свои тайны Алекс доверяет именно бабушке. Лана первая знакомится с девушками внука, а также контролирует, есть ли у него презервативы. Но что прячется за такой безграничной любовью Ланы к внуку? А также кто получит звание супербабушки?

В 3 и 4 выпусках проекта «Супербабушка» вы узнаете:

Как соперницы отреагируют на фотосессию, на которую их пригласит бабушка-модель?

Почему Лилия не покажет конкуренткам свой дом?

Что на самом деле стало причиной смерти единственной дочери бабушки-модели?

Неужели Лилия совсем не считается с мнением своего внука?

Как конкурентки оценят актерские способности бабушки-рокерши?

К чему привело желание Ланы быть на одной волне со своим 17-летним внуком?

Какую трагическую историю скрывает бабушка-рокерша от своих соперниц?

Video: «Супербабушка» 3-4 выпуски от 22.07.2021: Чем удивят зрителей бабушка-модель и бабушка-рокерша Супербабушка 3-4 выпуски: Почему бабушка-модель Лилия не пригласит конкуренток к себе домой, а также правда ли, что бабушк-рокерша уходит из дома, чтобі ее внук занялся сексом?

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