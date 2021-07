Сьогодні, 22 липня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 4 випуск нового психологічного реаліті «Супербабуся». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну бабусю висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання: гламурна бабуся Ольга, бабуся-дачниця Світлана, бабуся-модель Лілія чи бабуся-рокерша Лана?

Першою двері свого будинку відчинила гламурна бабуся Ольга. Жінка вважає, що все в житті має бути прекрасним. Вона не уявляє себе без брендів і мріє стати косметологом Chanel. Також чимало коштів Ольга витрачає на косметику і брендові речі. Однак конкурентки не оцінили такий підхід до життя, адже гламурна бабуся живе на орендованій квартирі і зовсім не займається розвитком своєї онуки: дівчинка у майже три роки практично не розмовляє.

Абсолютно протилежних поглядів на виховання дотримується бабуся-дачниця Світлана. Вона вважає, що діти можуть бути щасливі тільки в гармонії з природою. Бабуся-дачниця практично кожні вихідні забирає до себе старшого онука Рому. Учасниці були приємно здивовані тим, з якою любов’ю Світлана ставиться до хлопчика, і засмучені тим фактом, що син бабусі-дачниці страждає від наркотичної залежності.

Третьою двері свого дому не відчинила бабуся-модель. Жінка вирішила запросити конкуренток у фотостудію, чим дуже образила суперниць. Саме там вона розповіла про трагічну долю своєї дочки, яка померла від алкоголізму. Також Лілія познайомила конкуренток зі своїм онуком, однак учасницям здалося, що бабусі-моделі варто бути трохи м’якшою з Сергієм, адже хлопчина дуже сором’язливий.

І останньою зі своїм побутом знайомила бабуся-рокерша Лана, яка намагається бути з 17-річним онуком на одній хвилі. Однак суперниці не оцінили такий підхід до виховання. Їм не зрозумілий той факт, що підліток розповідає бабусі про свій перший секс, а також може попросити її піти погуляти, щоб він міг побути зі своєю дівчиною наодинці.

Так хто ж отримав звання супербабусі? За результатами голосування, найбільше балів набрала бабуся-дачниця Світлана. Все міг змінити ведучий проєкту Дмитро Карпачов, але експерт із питань дитячої вікової психології погодився з вибором учасниць і також віддав свої, щоправда лише п’ять балів, Світлані. Таким чином на першому тижні реаліті «Супербабуся» звання найкращої отримала бабуся-дачниця Світлана.

