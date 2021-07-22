Сегодня, 22 июля, в эфир телеканала СТБ вышел 4 выпуск нового психологического реалити «Супербабушка». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой бабушке высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание: гламурная бабушка Ольга, бабушка-дачница Светлана, бабушка-модель Лилия или бабушка-рокерша Лана?

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Первой двери своего дома распахнула гламурная бабушка Ольга. Женщина считает, что все в жизни должно быть прекрасным. Она не мыслит себя без брендов и мечтает стать косметологом Chanel. Также немало средств Ольга тратит на косметику и брендовые вещи. Однако конкурентки не оценили такой подход к жизни, ведь гламурная бабушка живет на съемной квартире и совсем не занимается развитием своей внучки: девочка в почти три года практически не разговаривает.

Абсолютно противоположных взглядов на воспитание придерживается бабушка-дачница Светлана. Она считает, что дети могут быть счастливы только в гармонии с природой. Бабушка-дачница практически каждые выходные забирает к себе старшего внука Рому. Участницы были приятно удивлены тем, с какой любовью Светлана относится к мальчику, и огорчены тем фактом, что сын бабушки-дачницы страдает от наркотической зависимости.

Третьей двери своего дома не открыла бабушка-модель. Женщина предпочла пригласить конкуренток в фотостудию, чем очень обидела соперниц. Именно там она рассказала о трагической судьбе своей дочери, которая умерла от алкоголизма. Также Лилия познакомила конкуренток со своим внуком, однако участницам показалось, что бабушке-модели нужно быть немного мягче с Сережей, ведь парниша очень зажат.

И последней со своим бытом знакомила бабушка-рокерша Лана, которая пытается быть с 17-летним внуком на одной волне. Однако соперницы не оценили такой подход к воспитанию. Им показался ненормальным тот факт, что подросток рассказывает бабушке о своем первом сексе, а также может попросить ее пойти погулять, чтобы он мог побыть со своей девушкой наедине.

Так кто же получил звание супербабушки? По результатам голосования, больше всего баллов набрала бабушка-дачница Светлана. Все мог изменить ведущий проекта Дмитрий Карпачев, но эксперт по вопросам детской возрастной психологии согласился с выбором участниц и также отдал свои, правда всего лишь пять баллов, Светлане. Таким образом на первой неделе реалити «Супербабушка» звание лучшей получила бабушка-дачница Светлана.

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