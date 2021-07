21 липня в 19:40 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного реаліті «Супербабуся», в рамках якого бабусі з кардинально різними поглядами на життя і виховання дітей змагатимуться за звання найкращої. Якими будуть перші героїні сезону — дізнайтеся в матеріалі.

Більше на тему: «Супербабуся»: Гламурна бабуся, бабуся-дачниця, бабуся-модель і бабуся-рокерша — учасниці першого тижня проєкту

Щотижня нова четвірка учасниць вирушатиме одна до одної в гості, щоб вивчити методи виховання в сім’ї, а потім — оцінити кожну зі своїх конкуренток у трьох категоріях: виховання онуків, хазяйновитість і самореалізація. У фіналі свою оцінку поставить і ведучий програми Дмитро Карпачов. За підсумками тижня лише одна учасниця отримає звання «Супербабуся». У прем’єрному тижні змагатимуться: гламурна бабуся Ольга, бабуся-дачниця Світлана, бабуся-модель Лілія і бабуся-рокерша Лана.

У середу учасниці вирушать у гості відразу до двох учасниць. Першою гостей буде приймати гламурна бабуся Ольга, яка виховує дворічну онуку Лею разом із дочкою Владиславою. Жінка вважає, що бабуся завжди повинна виглядати на всі 100%. Саме тому вона показує внучці, якою має бути справжня леді. Ольга працює в б’юті-сфері і не уявляє свого життя без люксових брендів.

Зовсім протилежних поглядів на виховання дотримується бабуся-дачниця Світлана, яка прийматиме гостей наступною. Жінка впевнена, що діти можуть бути щасливі тільки в гармонії з природою. Вона допомагає виховувати двох онуків: 5-річного Рому і 4-місячного Тимофія. Старшого онука Світлана забирає до себе кожні вихідні. До нього вона ставиться, як до сина. Але яка правда ховається за цією безмежною любов’ю?

У 1 і 2 випусках проєкту «Супербабуся» ви дізнаєтеся:

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.