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«Супербабушка» 1-2 выпуски от 21.07.2021: Чем удивят зрителей гламурная бабушка и бабушка-дачница?

20.07.2021

21 июля в 19:40 на телеканале СТБ состоится премьера нового психологического реалити «Супербабушка», в рамках которого бабушки с кардинально разными взглядами на жизнь и воспитание детей будут соревноваться за звание лучшей. Какими будут первые героини сезона узнайте в материале. 

супербабушка

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Каждую неделю новая четверка участниц отправится друг к другу в гости, чтобы изучить методы воспитания в семье, а потом — оценить каждую из своих конкуренток в трех категориях: воспитание внуков, хозяйственность и самореализация. В финале свою оценку поставит и ведущий программы Дмитрий Карпачев. По итогам недели лишь одна участница получит звание «супербабушка». В премьерной неделе будут бороться: гламурная бабушка Ольга, бабушка-дачница Светлана, бабушка-модель Лилия и бабушка-рокерша Лана. 

В среду участницы отправятся в гости сразу к двум героиням. Первой гостей будет принимать гламурная бабушка Ольга, которая воспитывает внучку Лею вместе с дочерью Владиславой. Женщина считает, что всегда должна выглядеть на все 100%. Именно поэтому она показывает внучке, кто такая настоящая леди. Ольга работает в бьюти-сфере и не представляет своей жизни без люксовых брендов. 

супербабушка

Совершенно противоположных взглядов на воспитание придерживается бабушка-дачница Светлана, которая будет принимать гостей следующей. Женщина уверена, что дети могут быть счастливы только в гармонии с природой. Она помогает воспитывать двоих внуков: 5-летнего Рому и 4-месячного Тимофея. Старшего внука Светлана забирает к себе каждые выходные. К нему она относится, как к сыну. Но какая правда скрывается за этой безграничной любовью? 

супербабушка

В 1 и 2 выпусках проекта «Супербабушка» вы узнаете:

  • Почему конкурентки будут удивлены тем, как на самом деле живет гламурная бабушка? 
  • Неужели Ольга — содержанка?
  • Почему участники будут шокированы тем, на что в действительности Ольга тратит деньги?
  • Неужели Лея в свои почти три года до сих пор не разговаривает?
  • Какие еще огрехи в воспитании дочери и внучки найдут соперницы в гостях у Ольги?
  • Почему участницы будут шокированы методами воспитания бабушки-дачницы Светаны? 
  • Неужели старший внук Светланы предпочитает жить с бабушкой, а не с родителями?
  • Какую правду о своем сыне раскроет бабушка-дачница?

Video: «Супербабушка» 1-2 выпуски от 21.07.2021: Чем удивят зрителей гламурная бабушка и бабушка-дачница?

Супербабушка 1-2 выпуски: Как на самом деле живет гламурная бабушка Ольга и почему 5-летний внук бабушки-дачницы Светланы не хочет жить с родителями?

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