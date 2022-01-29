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Video: Неймовірна правда про зірок: закулисные премьеры фильма Любовь и блоггеры

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок - эфир от 29 01 2022. Анна Тринчер - в новом выпуске Неймовірна правда про зірок 2022 - смотреть онлайн
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Вы смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 29.01.2022 на сайте СТБ!

Наша журналистка Мирослава Мандзюк побывала на премьерном показе нового фильма о блогерах – Любовь и блоггеры. Ей удалось не только одной из первых посмотреть новую ленту, но и откровенно пообщаться со звездами украинского шоу-бизнеса. Сколько зарабатывают блогеры? Кто получил роль в фильме через постель? И как прошла пластическая операция Анны Тринчер? Об этом и даже больше узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 29.01.2022.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: Потап откровенно о конфликте с Тиной Кароль