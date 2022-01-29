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Ви дивитесь онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 29.01.2022 на сайті СТБ!
Наша журналістка Мирослава Мандзюк побувала на прем’єрному показі нового фільму про блогерів – Любов і блогери. Їй вдалося не тільки однією з перших переглянути нову стрічку, а й відверто поспілкуватися з зірками українського шоу-бізнесу. Скільки заробляють блогери? Хто отримав роль у фільмі через ліжко? І як пройшла пластична операція Анни Трінчер? Про це та навіть більше дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 29.01.2022.
Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Потап відверто про конфлікт з Тіною Кароль