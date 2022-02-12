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Video: Неймовірна правда про зірок: Максим Чмерковський про труднощі переїзду до Америки

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок. Максим Чмерковський про труднощі переїзду до Америки - в новому випуску Неймовірна правда про зірок від 12.02.2022 - дивитис онлайн
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Дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 12.02.2022 – познайомтесь ближче з суддею танцювального проєкту Танці.World of Dance Максимом Чмерковським!

Уже 26 березня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового шоу, де популярний хореограф з’явиться у ролі судді. Саме час відверто поговорити з Максимом Чмерковським і дізнатися подробиці з його професійного й особистого життя. Чому хореограф ледь не зав’язав з танцями? Як він виживав у бідності? І чому Максим наважився на крадіжку? Відповіді на ці й інші запитання дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 12.02.2022.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: Микола Сєрга про депресію та наркотики