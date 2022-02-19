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Нещодавно весь світ святкував один з найромантичніших днів року – День святого Валентина! Мирослава Мандзюк у шоу Неймовірна правда про зірок від 19.02.2022 побувала на концерті, який присвячений романтичному святу, і розпитала зірок про їхнє 14 лютого. Чи вважають артисти цей день святом? Що дарують селебрітіз своїм обраницям та обранцям? І які найнеочікуваніші презенти отримували на 14 лютого? Дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 19.02.2022 на СТБ.
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