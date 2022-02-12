Просто зараз у шоу Неймовірна правда про зірок від 12.02.2022 ви дізнаєтеся подробиці особистого та сімейного життя лідера гурту Воплі Відоплясова Олега Скрипки. А всю правду про популярного музиканта розповість його син Устим. Через що Олег найчастіше свариться зі своєю дружиною Наталею? Про що Олег Скрипка досі не наважується поговорити з дітьми? І хто в родині співака головний? Не пропустіть справжній ексклюзив – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 12.02.2022 на сайті телеканалу СТБ.

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