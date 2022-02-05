Не пропустіть інтерв’ю людини-оркестра, популярного співака та ведучого Колі Сєрги – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 05.02.2022 на сайті СТБ!

Герой сьогоднішньої рубрики Було-Не було – балагур, від якого можна очікувати чого завгодно. Здається, що епатаж – друге ім’я Колі Сєрги. У які пригоди потрапляв артист? Як Фабрика зірок вплинула на Колю Сєргу? І чи вільне його серце? Про це та навіть більше дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 05.02.2022.

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