У шоу Неймовірна правда про зірок від 05.02.2022 відомий український актор Олексій Тритенко наважився на відверту розмову з нашими журналістами. Ексклюзивно Олексій дав поради для акторів, розповів про проєкт, за який йому соромно, і поділився подробицями особистого життя. Не пропустіть можливість краще дізнатися Олексія Тритенка – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 05.02.2022 на сайті телеканалу СТБ.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: EL Кравчук відверто про особисте життя та відновлення кар’єри