Зірка 90-х, популярний співак EL Кравчук у шоу Неймовірна правда про зірок від 29.01.2022 наважився на відверту розмову з нашими журналістами. Нещодавно артист повернувся до українського шоу-бізнесу та презентував новий альбом. Що спонукало EL Кравчука до зміни та відновлення кар’єри? Чому співак брав паузу на сцені? І що відбувається у його особистому житті? Відповіді на ці запитання дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 29.01.2022 на СТБ.

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