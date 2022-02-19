Ви дивитеся онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 19.02.2022 на сайті СТБ!

Діва Монро – найепатажніша та найзагадковіша зірка українського шоубізнесу. Однак просто зараз селебріті відверто розповість про своє життя та навіть розкриє приголомшливі таємниці, які роками Діва Монро тримала під сімома замками. Чи приміряла зірка на себе образ чоловіка? Чи був у неї сексуальний потяг до жінки? Чи були в житті Діви Монро суїцидальні думки? Відповіді на запитання дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Неймовірна правда про зірок від 19.02.2022.

Дивіться онлайн Неймовірна правда про зірок: правда про сімейне життя Олега Скрипки