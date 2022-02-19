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Дива Монро – самая эпатажная и загадочная звезда украинского шоу-бизнеса. Однако прямо сейчас селебрити откровенно расскажет о своей жизни и даже раскроет потрясающие тайны, которые годами Дива Монро держала под семью замками. Примеряла ли звезда на себя образа мужчины? Было ли у нее сексуальное влечение к женщине? Были ли в жизни Дивы Монро суицидальные мысли? Ответы на вопросы узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу. Неймовірна правда про зірок от 19.02.2022.
Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: правда о семейной жизни Олега Скрипки