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Video: Неймовірна правда про зірок: Максим Чмерковский о трудностях переезда в Америку

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок. Максим Чмерковский о трудностях переезда в Америку - в новом выпуске Неймовірна правда про зірок от 12.02.2022 - смотреть онлайн
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Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 12.02.2022 – познакомьтесь поближе с судьей танцевального проекта Танцы.World of Dance Максимом Чмерковским!

Уже 26 марта на телеканале СТБ состоится премьера нового шоу, где популярный хореограф появится в роли судьи. Самое время откровенно поговорить с Максимом Чмерковским и узнать подробности его профессиональной и личной жизни. Почему хореограф чуть не завязал с танцами? Как он выживал в нищете? И почему Максим отважился на воровство? Ответы на эти и другие вопросы узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 12.02.2022.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: Николай Серга о депрессии и наркотиках