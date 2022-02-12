Смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 12.02.2022 – познакомьтесь поближе с судьей танцевального проекта Танцы.World of Dance Максимом Чмерковским!

Уже 26 марта на телеканале СТБ состоится премьера нового шоу, где популярный хореограф появится в роли судьи. Самое время откровенно поговорить с Максимом Чмерковским и узнать подробности его профессиональной и личной жизни. Почему хореограф чуть не завязал с танцами? Как он выживал в нищете? И почему Максим отважился на воровство? Ответы на эти и другие вопросы узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 12.02.2022.

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