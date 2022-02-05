В шоу Неймовірна правда про зірок от 05.02.2022 известный украинский актер Алексей Тритенко отважился на откровенный разговор с нашими журналистами. Эксклюзивно Алексей дал советы для актеров, рассказал о проекте, за который ему стыдно, и поделился подробностями личной жизни. Не пропустите возможность лучше узнать Алексея Тритенко – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 05.02.2022 на сайте телеканала СТБ.

Смотрите онлайн Неймовірна правда про зірок: EL Кравчук откровенно о личной жизни и возобновлении карьеры