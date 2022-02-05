Не пропустите интервью человека-оркестра, популярного певца и ведущего Коли Серги – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 05.02.2022 на сайте СТБ!

Герой сегодняшней рубрики Было-Не было – балагур, от которого можно ожидать чего угодно. Кажется, что эпатаж – второе имя Коли Серги. В какие приключения попадал артист? Как Фабрика звезд повлияла на Колю Сергу? И свободно ли его сердце? Об этом и даже больше узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Неймовірна правда про зірок от 05.02.2022.

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